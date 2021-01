Paul Pogba papa d'un deuxième enfant, son épouse le montre en photo

En attendant cette grande annonce, Paul et Zulay Pogba ont célébré les fêtes et profitent de leur famille agrandie. Côté sport, le milieu de terrain de Manchester United et de l'équipe de France a retrouvé la forme. Son club est 2e de Premier League, à égalité de points avec le champion d'Angleterre en titre Liverpool.

Le week-end dernier, les diables rouges (surnom de Manchester United) ont battu Aston Villa à domicile sur le score de 2-1. Ce mercredi 6 janvier, ils affrontent le rival de Manchester City en demi-finale de la coupe de la ligue anglaise.