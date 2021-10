Leïla Bekhti en sweatshirt pour Givenchy, elle applaudit la fille de Paul Walker

Nolwenn Leroy, Adele Exarchopoulos, Demi Moore... Une pluie de stars s'abat sur Paris, où se déroule la Fashion Week. Leïla Bekhti a attendu dimanche pour en retrouver la ferveur. L'actrice a enchaîné deux défilés, et applaudi la fille du défunt Paul Walker, Meadow, mannequin au second show.

Ce défilé a eu lieu dimanche soir (3 octobre 2021) à la Paris La Défense Arena, à Nanterre. Givenchy et son directeur artistique, Matthew Williams, y ont présenté leurs collections prêt-à-porter et homme pour les saisons printemps-été 2022. Leïla Bekhti a eu la chance de les découvrir. Vue quelques heures plus tôt sur le podium du défilé L'Oréal Paris, l'héroïne du film Les Intranquilles (sorti mercredi 29 septembre) a poursuivi et conclu sa folle journée mode dans le rôle de spectatrice.

Pour le show Givenchy, Leïla Bekhti portait un col blanc, un pull à capuche oversize et des bottes noires (naturellement signées Givenchy). Camélia Jordana avait aussi fait honneur à la maison parisienne. Vêtue d'un pull à capuche sans manche, d'une jupe kaki et de bottines de la collection croisière 2022 de Givenchy, la chanteuse a réalisé et réussi sa quatrième sortie Fashion Week de la semaine, après avoir assisté aux défilés Lanvin, Valentino et Loewe.

Brooklyn Beckham (le fils de David et Victoria Beckham) et sa fiancée Nicola Ann Peltz, les rappeurs Offset, Tyga, Kid Cudi et Ghali, ainsi que l'influenceuse brésilienne (et ex-petite amie du footballeur Neymar) Bruna Marquezine étaient également de la partie. Tous ont suivi avec attention les passages des mannequins castés pour le show. Meadow Walker, la fille de l'acteur disparu Paul Walker, en faisait partie.