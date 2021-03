Paul Walker : Sa fille Meadow défile à la Fashion Week de Paris, avec Bella Hadid

À 22 ans, Meadow Walker découvre l'industrie de la mode ! La fille de Paul Walker est à Paris pour la Fashion Week et a participé à son tout premier défilé. Elle s'est notamment mesurée à la très expérimentée Bella Hadid...

Le défilé en question a eu lieu ce dimanche 7 mars 2021. La maison Givenchy et son directeur artistique Matthew Williams ont dévoilé leur collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2021-2022. Meadow Walker comptait parmi les mannequins castés pour l'événement.

La jeune femme a même ouvert le show, habillée du premier look de la collection à l'honneur. Toute de noir vêtue avec un blazer et une jupe plissée, coiffée de cheveux courts également noirs, Meadow s'est brillamment distinguée pour son tout premier défilé de mode. Elle en a publié un extrait vidéo sur Instagram et écrit en légende : "Merci Matt pour ton soutien total et ta détermination à m'amener à Paris en provenance de New York en toute sécurité. Félicitations pour ton premier défilé Givenchy ! Merci à toutes les personnes impliquées. Amour et reconnaissance sans fin pour vous tous."