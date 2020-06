Givenchy : Un proche de Lady Gaga et Kanye West rejoint la maison

La planète Mode s'est arrêtée à cause du coronavirus, mais retrouve progressivement son activité. Elle tremble suite à l'annonce de Givenchy. Un ancien collaborateur de Lady Gaga et Kanye West en devient le directeur artistique.

L'heureux élu s'appelle Matthew Williams ! Le créateur américain de 34 ans intègre la prestigieuse maison Givenchy, en qualité de directeur artistique. Il succède à la Britannique Clare Waight Keller, qui avait officialisé son départ au mois d'avril. Comme elle, Matthew supervisera la création des collections prêt-à-porter (femme), homme et Haute Couture.

"Irréel, écrit Matthew Williams sur Instagram concernant son nouveau job. Je suis extrêmement honoré de rejoindre la Maison Givenchy. Sa position unique et son aura éternelle en font une icône indéniable et j'ai hâte de travailler avec ses ateliers et équipes, pour l'emmener dans une nouvelle ère basée sur la modernité et l'inclusion." Le créateur de mode a également publié une note vocale, dans laquelle il affirme vouloir "amener de l'espoir, avec [sa] communauté et [ses] collègues, et du changement positif pour le milieu et pour le monde".