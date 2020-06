Kanye West : Sa marque Yeezy créera bientôt du maquillage

Récemment adoubé milliardaire, Kanye West continue à développer son empire. Pour ce faire, il diversifie ses activités : après la musique et la mode, Yeezy a l'intention de se lancer... dans l'industrie des cosmétiques !

"Ils ont eu plus de temps ensemble pour parler de leurs sentiments, des enfants, des objectifs de Kim dans le droit et des idées de business de Kanye", a récemment confié une source à Us Weekly concernant le confinement de Kim Kardashian et Kanye West. Ces discussions ont visiblement été fructueuses, puisque TMZ révèle que Kanye a déposé la marque Yeezy dans le domaine de la beauté.

Ainsi, Kanye West pourra créer et commercialiser de nombreux produits, comme du maquillage, des faux cils, du vernis, du gel douche, des soins capillaires et des parfums. Des articles d'hygiène, comme du dentifrice ou du déodorant, ainsi que des pommes de pin et des oreillers parfumés compteront également dans l'éventail Yeezy.