Kim Kardashian et Kanye West : Ils ne sont plus sur la même longueur d'onde

La situation s'est donc améliorée chez les West ! Une autre source anonyme confiait au tabloïd britannique The Sun que les parents de North, Saint, Chicago et Psalm West (6, 4, 2 ans et 1 an) vivaient séparés, à deux extrémités de leur maison de Hidden Hills. "[Kim Kardashian] est frustrée parce que Kanye n'assume pas sa part dans les responsabilités de la famille. Ils occupent des extrémités différentes de la maison pour rester en bons termes", affirmait-elle.

Kim Kardashian et Kanye West ont profité du confinement pour mettre les choses à plat. L'informateur d'Us Weekly écrit : "Ils ont eu plus de temps ensemble pour parler de leurs sentiments, des enfants, des objectifs de Kim dans le droit et des idées de business de Kanye. Kim essaye de garder la famille unie, surtout pour le bien des enfants."