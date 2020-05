Kim Kardashian agacée par Kanye West : ils vivent séparément à la maison

Kim Kardashian a déjà évoqué les difficultés de sa vie en confinement avec ses quatre enfants. Elle a en revanche gardé secrètes les disputes avec son mari, Kanye West. La situation serait tellement grave que les deux époux vivraient séparés, chacun à une extrémité de leur villa.

Citant une source anonyme, le tabloïd britannique The Sun révèle que les relations entre Kim Kardashian et Kanye West sont tendus. Kim serait frustrée par son mari, peu impliqué avec leurs quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm West, 6, 4, 2 ans et tout juste 1 an). Kanye serait plus investi dans sa marque de vêtements, Yeezy, qui lui a permis de devenir milliardaire.

"[Kim Kardashian] est frustrée parce que Kanye n'assume pas sa part dans les responsabilités de la famille. Ils occupent des extrémités de la maison pour rester en bons termes", explique la source au Sun. Toujours selon le tabloïd, Kanye a emmené ses quatre enfants dans leur ranch au Wyoming pour permettre à son épouse de respirer.