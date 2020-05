Braquage de Kim Kardashian : "Le cerveau présumé" est sorti de prison

C'est un épisode de sa vie qu'elle oubliera difficilement... d'autant que justice n'a pas vraiment été faite. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Kim Kardashian a été victime d'un terrible braquage dans sa luxueuse chambre d'hôtel parisien. Et il est possible qu'elle ait du mal à fermer l'oeil ces prochains jours. Aomar Ait Khedache, cerveau présumé du vol avec violences dont elle a été victime, a été libéré de la prison de Beauvais dans laquelle il était incarcéré – dans l'Oise – le jeudi 30 avril 2020 selon les informations transmises par le parquet de Nanterre à l'AFP.

Elle ne reviendra plus jamais en France sans une petite appréhension. À l'époque, Kim Kardashian avait perdu beaucoup dans la bataille. Les cinq hommes qui l'avaient menacée d'une arme sur la tempe l'avaient ligotée, bâillonnée et enfermée dans la salle de bain... avant de repartir avec une bague et plusieurs bijoux en diamant et en or en poche. Au total, le montant du vol s'élevait à neuf millions d'euros. Aomar Ait Khedache avait été interpellé après la découverte de son ADN sur place. Mais jusqu'à présent, le sexagénaire connu sous le pseudonyme d'Omar le vieux était emprisonné pour tout autre chose : une autre affaire de vol avec séquestration à Neuilly-Sur-Seine en 2015.

Retour à la case départ ?

Jointe par l'AFP, son avocate Chloé Arnoux s'est félicitée du déroulement de l'affaire. "Le résultat de plusieurs années de combat mené sans relâche en faveur de cet homme, dont la personnalité est en réalité très éloignée de l'image fantasmée de grand bandit que l'on dépeint de lui" se réjouit la femme de loi. Toujours est-il que, maintenant qu'il est libre, Aomar Ait Khedache va être jugé pour le braquage de Kim Kardashian "dans des conditions dignes". Ce que ne lui permettait pas, jusqu'alors, sa détention pour autre cause...

Aomar Ait Khedache reste présumé des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.