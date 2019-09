Kim Kardashian : Des diamants de son braquage parisien refont surface

Il y a bientôt trois ans, Kim Kardashian était victime d'un vol à main armée à Paris. Le crime avait déclenché une vive émotion et suscite, encore aujourd'hui, de nombreuses réactions. Dernière en date, la surprise : des diamants dérobés par les braqueurs de la superstar sont en effet réapparus !

L'info est signée L'Express ! Le site révèle que deux pierres volées à Kim Kardashian ont en effet refait surface chez Jewelerette & Co, une bijouterie de Beverly Hills. En août 2017, une jeune femme d'origine asiatique est entrée dans la boutique pour y échanger une bague et deux diamants contre un anneau serti de trois pierres précieuses. Une fois la transaction réalisée, la bijouterie californienne a entamé des démarches auprès du Gemological Institute of America, spécialiste de la certification, pour faire évaluer la bague et les pierres.

Surprise ! Les diamants, identifiés grâce à des numéros uniques tracés au microlaser, avaient été déclarés comme volés à Paris en octobre 2016 par Kim Kardashian. La mystérieuse cliente qui était venue les échanger a disparu dans la nature. Depuis lors, les vidéos de caméra-surveillance ont été effacées.