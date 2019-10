Victoria Beckham : Clin d'oeil aux Spice Girls pour sa marque de maquillage

Victoria Beckham s'est envolée pour New York en début de semaine. Elle y poursuit la promotion de Victoria Beckham Beauty et enchaîne les interviews. La créatrice britannique de 45 ans a été invitée sur les plateaux des émissions Today (matinale diffusée sur NBC) et Live with Kelly and Ryan.

Espérons que Victoria Beckham Beauty connaisse un franc succès ! Il pallierait le flop de sa chaîne YouTube et l'inquiétude autour de la marque de vêtements Victoria Beckham.