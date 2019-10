Victoria Beckham : Flop financier pour sa chaîne YouTube, sa marque en danger

On ne peut pas réussir partout. Victoria Beckham connaît un joli succès dans le monde de la mode depuis ses débuts en 2004 avec sa marque de prêt-à-porter et souhaitait parler de ses créations sur une chaîne YouTube. Malheureusement, c'est un flop d'audience et financier.

Comme le relate le site anglais Daily Mail, la créatrice de 45 ans ne compte que 109 000 abonnés sur sa chaîne bien loin des followers qu'elle affiche ailleurs : 26,9 millions sur Instagram, 12,7 millions sur Twitter, 3,1 millions sur Facebook... Sa chaîne a été relancée il y a déjà sept mois – alors que le compte à son nom existe depuis sept ans – et la sauce ne prend pas vraiment. L'ancienne chanteuse des Spice Girls y diffuse les coulisses de ses défilés, de ses interviews et shootings ou encore des tutoriels. Mais le nombre de vues reste bas. À tel point que cela ne lui rapporterait que 25 livres par jour, soit environ 28 euros. Elle a décidé d'arrêter de produire et monter ces vidéos, car le coût était trop élevé. "La chaîne YouTube a été impossible à monétiser, et ça prenait beaucoup de temps, donc la décision a été prise de tout mettre de côté", a déclaré une source.