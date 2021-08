Paul Walker : Sa fille Meadow, 22 ans, fiancée après quelques mois de relation !

La famille, pour toujours

Le 30 novembre ne sera plus jamais une date comme les autres. C'est pourquoi, quand les conditions sanitaires le permettent, Meadow Walker rend hommage à son papa en compagnie de ses proches : Vin Diesel, sa compagne Paloma Jimenez et leurs trois enfants Hania Similce Riley, 13 ans, Vincent Sinclair, 11 ans et Pauline, 6 ans, qui tient son prénom du défunt acteur. Unis par la douleur, ils forment ensemble un clan soudé. Le héros de la saga Fast & Furious est le parrain de Meadow et son fils et ses filles la considèrent comme une soeur. "La famille, pour toujours", écrivait-elle sur les réseaux sociaux lors de leur dernière réunion. Il faudra désormais compter sur un membre supplémentaire...