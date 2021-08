David Ginola : Sa fille Carla fiancée, photo de sa magnifique bague !

Carla Ginola et Adrien Erka sont en couple depuis un bon moment maintenant et les deux tourtereaux sont inséparables. Leur compte Instagram respectif grouille de photos de leur duo très complice. Récemment, Adrien Erka a même collaboré avec sa belle à l'occasion d'une campagne de pub pour un nouveau parfum de la marque Zadig & Voltaire.

Carla Ginola se trouve certainement sur un petit nuage depuis ses fiançailles, des années après avoir subi un traumatisme sentimental. En effet, après son élimination à Danse avec les stars en 2019, la brunette regrettait de ne pas avoir eu le temps de saluer la mémoire de son premier amour disparu. "Je tenais à rendre hommage à mon premier petit-copain, que j'ai eu à 18 ans. Il avait le coeur à droite et est décédé le jour de mes 18 ans. Je voulais vraiment danser sur sa musique, pour sa famille, pour lui. Bizarrement au cours d'une discussion, il m'avait raconté que pour le jour de son enterrement, il voulait qu'on passe une certaine musique. Je n'avais pas capté à l'époque. Et quelques mois plus tard, il est décédé. J'aurai aimé danser sur cette musique, lui faire un vrai hommage. C'était vraiment mon objectif", confiait-elle dans les pages de Gala.