Diaporama Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos et Géraldine Nakache : les copines divines chez Paco Rabanne !

1 / 15 Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos et Géraldine Nakache : les copines divines chez Paco Rabanne !

2 / 15 Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti et Géraldine Nakache arrivent au défilé Paco Rabanne pendant la Fashion Week de Paris au Palais de Tokyo. Photo by Marie-Paola Bertrand-Hillion/ABACAPRESS.COM

3 / 15 Adèle Exarchopoulos, Leila Bekhti et Géraldine Nakache arrivent au défilé Paco Rabanne 2022-2023 pendant la Fashion Week de Paris au Palais de Tokyo le 23 janvier 2022. Photo by Marie-Paola Bertrand-Hillion/ABACAPRESS.COM

4 / 15 Lena Mahfouf (Lena Situations) arrive au défilé Paco Rabanne 2022-2023 pendant la Fashion Week de Paris au Palais de Tokyo le 23 janvier 2022. Photo by Marie-Paola Bertrand-Hillion/ABACAPRESS.COM

5 / 15 Géraldine Nakache arrive au défilé Paco Rabanne 2022-2023 pendant la Fashion Week de Paris au Palais de Tokyo le 23 janvier 2022. Photo by Marie-Paola Bertrand-Hillion/ABACAPRESS.COM

6 / 15 Leïla Bekhti arrive au défilé Paco Rabanne 2022-2023 pendant la Fashion Week de Paris au Palais de Tokyo le 23 janvier 2022. Photo by Marie-Paola Bertrand-Hillion/ABACAPRESS.COM

7 / 15 Carla Ginola arrive au défilé Paco Rabanne 2022-2023 pendant la Fashion Week de Paris au Palais de Tokyo le 23 janvier 2022. Photo by Marie-Paola Bertrand-Hillion/ABACAPRESS.COM

8 / 15 Adèle Exarchopoulos arrive au défilé Paco Rabanne 2022-2023 pendant la Fashion Week de Paris au Palais de Tokyo le 23 janvier 2022. Photo by Marie-Paola Bertrand-Hillion/ABACAPRESS.COM

9 / 15 Diane Rouxel arrive au défilé Paco Rabanne 2022-2023 pendant la Fashion Week de Paris au Palais de Tokyo le 23 janvier 2022. Photo by Marie-Paola Bertrand-Hillion/ABACAPRESS.COM

10 / 15 La chanteuse Fischbach arrive au défilé Paco Rabanne 2022-2023 pendant la Fashion Week de Paris au Palais de Tokyo le 23 janvier 2022. Photo by Marie-Paola Bertrand-Hillion/ABACAPRESS.COM

11 / 15 Un mannequin porte une création de Paco Rabanne Hiver 2022-2023 pendant le défilé de la Fashion Week à Paris le 23 janvier 2022. Photo by Splash News/ABACAPRESS.COM

12 / 15 A model wears a creation for Paco Rabanne Menswear Fall/Winter 2022-2023 show as part of Paris Fashion Week on January 23, 2022 in Paris, France. Photo by Splash News/ABACAPRESS.COM

13 / 15 A model wears a creation for Paco Rabanne Menswear Fall/Winter 2022-2023 show as part of Paris Fashion Week on January 23, 2022 in Paris, France. Photo by Splash News/ABACAPRESS.COM

14 / 15 A model wears a creation for Paco Rabanne Menswear Fall/Winter 2022-2023 show as part of Paris Fashion Week on January 23, 2022 in Paris, France. Photo by Splash News/ABACAPRESS.COM