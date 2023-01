Isabelle Adjani très lookée face à Catherine Deneuve et Carla Bruni pour Dior

Le show était total ce lundi 23 janvier devant le musée Rodin à Paris puisque Dior s'apprêtait à présenter son défilé haute couture printemps-été 2023 dans le cadre de la Fashion Week. Une collection signée Maria Grazia Chiuri (célèbre styliste italienne, ndlr), que beaucoup de célébrités sont venues admirer, à commencer par l'incontournable Isabelle Adjani. La mythique actrice française a opté pour un look 100% noir, notamment composé d'une cape, de gants en cuir et d'une casquette en passementerie. Comme à son habitude, elle s'est démarquée grâce à son élégance folle.

Mais elle n'est pas seule à avoir fait crépiter les flashs des photographes, puisque Léna Situations était également sublime. La star des réseaux sociaux, qui s'est déjà fait remarquée à plusieurs reprises ces derniers mois pour ses looks plus spectaculaires les uns que les autres, était renversante dans un top en maille ajouré, assorti à une jupe asymétrique. Sans oublier son ravissant collier ainsi que ses escarpins zebrés.

Des stars internationales en vue

La chanteuse originaire du Nord, Juliette Armanet, arborait quant à elle un pantalon en velours ainsi qu'un haut transparent, porté en dessous d'une veste en cuir. Un look à la fois rock et classe pour la maman d'Abel. À noter que l'actrice britannique Rosamund Pike (Gone Girl, Jack Reaher...), était également présente, dans un look très original.

Camille Cottin , notamment connue pour Conasse (sketchs en caméra cachée, ndlr), portait quant à elle une tenue 100% en jean. Elle a notamment été photographiée au premier rang du défilé quelques minutes plus tard, en présence de la très célèbre Catherine Deneuve, qui portait une veste rouge vif. Carla Bruni,Karine Viard ou encore Roger Federer ont également répondu à l'appel. Et bien d'autres...

Plus tôt dans la journée, lors du défilé Schiaparelli, c'est une star américaine qui illuminait la Fashion Week, à savoir Kylie Jenner. La maman de Stormi et Aire surprenait tout le monde avec une fausse tête de lion collé sur sa robe noire. Une tenue sensationnelle. Précisons aussi que ce lundi, Jenaye Noah, l'une des filles du célèbre chanteur, postait une photo d'elle dans une incroyable robe décolletée, dans le cadre de l'événement.