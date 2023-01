Yannick Noah : Sa fille Jenaye renversante dans une robe ultra décolletée pour la Fashion Week de Paris

Jenaye Noah était sur son 31 ce lundi 23 janvier, à l'occasion de la Fashion Week haute couture de Paris. La fille de Yannick Noah, née en 1997 de sa précédente relation avec Heather Stewart-Whyte, a fait sensation auprès des internautes dans une magnifique robe dorée à bretelles signée Georges Hobeika (créateur de mode libanais, ndlr). Une tenue au décolleté XXL, qu'elle a partagée à ses fans sur son compte Instagram, en story, alors qu'elle semblait se trouver dans les coulisses de l'événement. Pour rappel, cela fait quelques temps désormais que la jeune femme se fait remarquer en tant que modèle et mannequin, elle qui défilait pour Chanel en mai dernier à Monaco, dans une incroyable combinaison bicolore en tweed.

En décembre dernier, la célèbre marque de luxe faisait déjà confiance à la jeune top model, cette fois-ci pour présenter sa "collection 2022/23 Métiers d'art CHANEL – DAKAR", qui rendait "hommage à l'artisanat de la mode et au savoir-faire". Elle participait alors à un shooting photo dans les rues de Paris.

Du beau monde de présent

Un mois plus tôt, c'est en Floride, à Miami, à l'occasion d'un très grand défilé, qu'elle collaborait à nouveau avec Chanel, sous les yeux des plus fins connaisseurs mais aussi ceux de son frère Joakim, présent sur place pour l'encourager et la soutenir.

On peut d'ailleurs noter que ce lundi, de nombreuses célébrités ont illuminé la Fashion Week Parisienne, comme la star américaine Kylie Jenner, renversante pour le défilé Schiaparelli dans une robe noire toute simple certes, mais avec une tête de lion collée à son buste. Du beau monde était également présent pour le défilé Dior, comme l'actrice Karin Viard, Léna Situations, Rosamund Pike ou encore Juliette Armanet. Sans oublier la très élégante Isabelle Adjani. Demain, d'autres grands défilés seront au programme, dont deux organisés par Chanel (à 10h et midi). Ce qui laisse notamment à penser que Jenaye Noah se préparait aujourd'hui pour ces deux échéances. Affaire à suivre très rapidement !