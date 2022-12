Yannick Noah : Sa fille Jenaye de nouveau sollicitée par Chanel, elle est ravissante

C'est définitivement une belle histoire d'amour qui s'écrit entre Jenaye Noah, fille cadette de Yannick Noah (il a également quatre autre enfants, Joakim, 37 ans, Yelena, 36 ans, Eleejah, 26 ans, et Joalukas, 18 ans, ndlr), et Chanel. Ce mardi 6 décembre 2022, la célèbre marque de luxe a présenté sa "collection 2022/23 Métiers d'art CHANEL – DAKAR", qui "rend hommage à l'artisanat de la mode et au savoir-faire", et qui a déjà été présentée "dans différents endroits partout dans le monde", pouvait-on lire sur leur page Instagram.