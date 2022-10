Lena Situations, sublime Barbie rose bonbon : utra-sexy en robe moulante pour la fin de la Fashion Week !

C'est LA sensation du défilé Avellano, qui concluait la Fashion Week parisienne ce mardi 4 octobre : Lena Situations, invitée au front row du show, est arrivée dans une robe rose flashy et utra-moulante, surprenant tous les invités et les photographes sur place. Très sexy dans sa tenue que n'aurait pas reniée une Barbie elle-même, la jeune femme avait attaché ses cheveux et s'était créé un look inattendu qui lui allait parfaitement.

Venue en solo sans son petit ami Seb la Frite, également Youtubeur, la jeune femme dont la robe aurait pu sortir tout droit du concours Miss France, était en tout cas très souriante malgré l'enchaînement des défilés ces derniers jours. Invitée à "quatre ou cinq" shows par jours, comme elle l'a confié au micro de Quotidien dans la journée, la jeune femme connait sa "chance" d'avoir de telles opportunités... "Alors tu souris et tu te tais", a-t-elle conclu avec humour.

Au cours de cette même journée du 4 octobre, Léna Situations a également été remarquée au défilé Miu-Miu : au milieu de mannequins telles que Thylane Blondeau et Tina Kunakey, la jeune femme avait choisi une robe en mailles épaisses grises, qui laissait apercevoir ses sous-vêtements blancs. Un style osé (et peu adapté au froid automnal de la capitale !) mais qui a fait mouche, puisqu'elle a fait partie des personnalités les plus photographiées du show.

Et pour finir la journée, quoi de mieux que le prestigieux défilé Vuitton ? Invitée encore une fois parmi des personnalités françaises de renom (Marina Foïs, Leïla Bekhti...), Lena Mahfouf a une nouvelle fois fait sensation dans une tenue bien plus sobre cependant : la jeune femme, vêtue d'une robe grise signée de la marque, avait assorti sa tenue de bottes noires en cuir et lâché ses cheveux devant Bella Hadid qui faisait partie des mannequins.

Et prouve une nouvelle fois que la reine du style, c'est elle ! Il faut d'ailleurs rappeler que la Youtubeuse a fait partie des rares françaises à être invitées au prestigieux Met Gala en mai dernier. (avec Camille Cottin notamment). Avec sa couronne dans les cheveux et sa robe verte, elle avait déjà rendu très fiers ses millions de fans.