Marina Foïs, Leïla Bekhti et Léa Seydoux magistrales chez Vuitton face à Lena Situations sobre et sage

C'était l'un des shows les plus attendus de la semaine et il a tenu toutes ses promesses ! Présentant la nouvelle collection de la marque Louis Vuitton, le défilé a notamment fait carton plein au niveau des invités VIP. Côté français, c'est Marina Foïs qui a d'abord conquis les photographes : avec sa coupe à la garçonne (qu'elle semble finalement apprécier) et sa doudoune dorée, l'actrice était rayonnante !

Vêtue d'une jupe et de hautes bottes à talons, elle a d'abord illuminé la cour du Louvre avant de faire quelques pitreries devant les photographes. Amie du créateur de Vuitton, Nicolas Ghesquière, elle l'a ensuite retrouvé pour le féliciter et poser à ses côtés. Officiellement célibataire depuis l'an dernier et sa séparation avec Eric Lartigau, le père de ses deux fils (Lazare, 18 ans et George, 14 ans), Marina Foïs a profité du show aux côtés de certaines de ses collègues, comme son amie Leïla Bekhti.

Les deux femmes, qui se connaissent très bien et ne cessent de s'envoyer des mots doux sur les réseaux sociaux, ont noué une solide amitié depuis plusieurs années et ont dû être ravies de se retrouver.

Léa Seydoux en habituée, Lena Situations très sobre

Le public était tout autant heureux de les apercevoir et notamment Leïla Bekhti, qui n'a pourtant pas manqué grand-chose de cette Fashion Week ! Enchaînant les défilés, l'actrice a terminé par celui de Louis Vuitton, qui se tenait dans la cour du Louvre et pour lequel elle avait choisi une tenue parfaitement dans le thème avec sa mini-jupe noire, ses bottines à lacets et son immense doudoune sur les épaules.

Dans le public très VIP, on a également pu apercevoir Léa Seydoux, sexy comme jamais dans son débardeur Vuitton et son pantacourt à rayures. Les cheveux toujours aussi courts, l'actrice récemment vue dans les deux derniers James Bond, a également pu féliciter Nicolas Ghesquière à la fin de l'événement.

Léna Situations, qui était apparue pour Miu-Miu dans une robe en mailles grises très sexy quelques heures auparavant avait cette fois joué la sobriété dans sa robe grise et ses bottes noires à talons. Elle avait d'ailleurs également rangé son appareil photo jetable et a profité du moment en compagnie d'autres mannequins.

Petite visite surprise : Bernard Arnault, milliardaire et patron de LVMH (le groupe propriétaire de Louis Vuitton notamment) est venu assister au défilé en compagnie de ses enfants, Delphine, Alexandre (marié au top-model Natalia Vodianova), Jean, Frederic et Alexandre, très rares tous ensemble.