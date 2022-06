Marina Foïs, maman de Lazare et George : confidences intimes sur ses deux fils

À côté de sa vie d'actrice, déjà très mouvementée, Marina Foïs doit également s'occuper de ses deux garçons. La franco-italienne de 52 ans, sensationnelle en mai dernier au Festival de Cannes, accorde beaucoup d'importance à bien élever ses enfants, ce qu'elle a tenu à rappeler dans un entretien réalisé avec le magazine Madame Figaro.

"Je trouve cela difficile d'être pondérée dans leur éducation" a t-elle reconnu dans un premier temps, avant d'estimer que le plus important pour une mère ou un père, c'est d'être à l'écoute. "J'ai le souvenir d'une scène d'Une vie violente, de Thierry de Peretti, dans laquelle une mère qui a perdu sa fille adolescente dit : "Je ne l'ai pas assez écoutée." Cette phrase m'a bouleversée, je crois que le cadre qu'on leur impose et les principes qu'on leur inculque ne fonctionnent que si on les écoute et si on les regarde avec justesse" s'est-elle confiée à l'occasion de cette interview.

Des fils passionnés

L'ancienne maîtresse de cérémonie des César, interdite de musique plus jeune, souhaite avant tout comprendre les besoins de ses deux fils au lieu de leur imposer des choses. "Il faut essayer de déceler qui sont ces personnes et de quoi elles ont besoin au-delà de ce que nous croyons bon pour elles" a t-elle expliqué, très convaincue. Heureusement pour elle, ses enfants savent déjà quoi faire de leurs vies. "Mes fils ont la chance d'être habités par une passion et doués dans leur domaine : l'aîné a 17 ans, il rêve de devenir pilote et excelle déjà en compétition de karting. Le plus jeune a 13 ans et se voit chef de restaurant" a t-elle révélé.

Ses deux fils, nommés Lazare et George, sont nés de sa relation avec le réalisateur Éric Lartigau, dont elle est tombée amoureuse en 1999. Le couple s'est officiellement séparé en mars 2021, après plus de 20 ans de vie commune. Mais elle garde toujours un très bon rapport avec son ancien compagnon. "Le dialogue ne s'est jamais interrompu. Notre relation a toujours été multiple" avait t-elle affirmé dans une interview accordée à Paris Match. Par le passé, l'actrice de Polisse est tombée dans les bras du bodybuilder Maxime Lefrançois, élu Miss Univers 2010, sans oublier sa relation avec Maurice Barthélémy, son acolyte des Robins des bois, qui a duré près de 9 ans.