Marina Foïs, son fils Lazare est pilote de karting : photos d'un futur champion déjà bien classé !

On dit que les chiens ne font pas des chats... ça dépend des circonstances. Marina Foïs et Éric Lartigau, couple d'amour et de cinéma pendant 20 ans, ont eu deux enfants qui ne s'intéressent pas vraiment au septième art. Lazare, l'aîné de 16 ans, suit plutôt sa propre voie sur les circuits automobiles puisqu'il se passionne pour le monde du karting. Sur son compte Instagram, le jeune homme poste de nombreux souvenirs de tours de piste et reçoit, évidemment, tout le soutien de sa maman, très présente dans les commentaires de ses publications.

Une chose est sûre, il s'en sort plutôt pas mal ! En novembre dernier, il participait déjà à une course internationale en X30 Senior, après avoir roulé au championnat de France à Saint Amand. Un peu plus tôt, Lazare Lartigau annonçait avec fierté qu'il avait obtenu la 8e place, sur 64 pilotes, lors d'un championnat NSK 2020. Talent prometteur, il a forcément tapé dans l'oeil d'une agence... puisque We are Victory Lane s'occupe du management de sa jeune carrière.