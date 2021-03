Diaporama Marina Foïs, son fils Lazare est pilote de karting : photos d'un futur champion déjà bien classé !

Eric Lartigau et son fils Lazare - Avant-première du film "Je suis là" au cinéma UGC Normandie à Paris, le 4 février 2020. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

Delphine Gleize, Eric Lartigau et son fils Lazare, Doona Bae, Alain Chabat, Ilian Bergala, Jules Sagot - Avant-première du film "Je suis là" au cinéma UGC Normandie à Paris, le 4 février 2020. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

4 / 12

Marina Foïs, Eric Lartigau et leurs enfants Lazare et Georges - Match de football entre le PSG et Montpellier au Parc des Princes à Paris le 22 avril 2017. © Cyril Moreau/Bestimage