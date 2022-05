Festival de Cannes : Marina Foïs fait sensation avec sa coupe garçonne et dans un haut métallique

Défilé de stars sur la Croisette ce jeudi 26 mai. Lors de la montée des marches pour la projection du film Broker, on a pu voir une Marina Foïs particulièrement apprêtée danshaut métallique, et avec sa nouvelle coupe courte. Bella Hadid a aussi fait une arrivée remarquée, suivie par Ariane Séguillon, Jacques Weber et Gaspard Noé qui ont également monté les prestigieuses marches rouges, tout comme le président de cette 75e édition, Vincent Lindon.

En compétition lors du 75ème Festival de Cannes, le film Broker - Les Bonnes Étoiles s'attaque à un sujet délicat malheureusement en plein essor en Corée : les baby boxes (des boites à bébé qui permettent d'abandonner un enfant de manière totalement anonyme). Très touché par ce phénomène, le réalisateur Hirokazu Kore-Eda - qui a déjà remporté la Palme d'Or en 2018 pour le film Une affaire de famille - a souhaité mettre en lumière ce problème grandissant en Asie dans cette nouvelle oeuvre cinématographique tournée en Corée du Sud.

"Au cours de l'écriture du scénario et de mes repérages en Corée, j'ai eu l'occasion d'interroger des enfants qui avaient été abandonnés dans des boîtes à bébé. En voyant ces enfants se questionner désespérément sur la légitimité de leur venue au monde, j'ai ressenti le besoin pressant de faire un film qui pourrait leur apporter une réponse."a confié avec beaucoup d'émotion le réalisateur japonais qui a notamment produit les films La Vérité (2019), Une affaire de famille (2018), The Third Murder (2017), Après la tempête (2016), Notre petite soeur (2015), Tel père, tel fils (2013) ou encore Nobody Knows (2004).

Choqué par cette pratique d'abandon, le réalisateur a également ajouté : "Quel film allais-je pouvoir offrir à ces enfants qui se battaient avec acharnement contre les voix intérieures et extérieures qui leur martelaient qu'ils n'auraient pas dû naître ? C'est cette question qui fut en permanence au centre de mon travail. Les Bonnes Etoiles est un film dans lequel j'ai voulu regarder la vie bien en face et, en me glissant dans la peau des personnages, faire parvenir clairement ma propre voix. Ce film s'apparente donc à la fois à une prière et à un souhait."

La sortie au cinéma de Broker - Les Bonnes Etoiles est prévue pour le 7 décembre 2022.