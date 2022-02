Marina Foïs et sa nouvelle coupe courte, qu'on lui a imposée : "J'ai quand même beaucoup pleuré"

Son ami Nicolas Guesquière lui a alors demandé pourquoi elle avait autant pleuré après son passage chez le coiffeur, elle qui avait déjà expérimenté une audacieuse coupe punk pendant l'adolescence : "Parce que ça touchait à ta féminité ?". Mais pour Marina Foïs, incertaine, ça serait plutôt en rapport "avec la vieillesse". Une "vieillesse" qu'elle ne vit pas si mal, à seulement 52 ans : "On est plus assumé. C'est la seule bonne nouvelle, car comme on perd des capacités physiques, de l'éclat et des neurones, autant gagner quelque chose qui serait une sorte de sagesse ?"