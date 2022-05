Festival de Cannes - Bella Hadid : Sa robe trouée laisse apparaître un curieux bijou

Toute l'équipe du film Broker - Les Bonnes étoiles a foulé les marches du tapis rouge le 26 mai 2022 au Festival de Cannes. Mais pas que ! Comme à son habitude depuis plusieurs années, Bella Hadid était présente pour faire le show. Angélique dans une robe longue blanche, le jeune mannequin de 25 était plus souriant qu'à l'accoutumée. Un détail sur sa robe a intrigué, un trou découpé (volontairement) au niveau des hanches qui laisse apparaître un audacieux bijou. Ce n'est pas la première année que Bella se fait remarquer avec un bijou remarquable à Cannes..

Marina Foïs, Ariane Séguillon,Jacques Weber et Gaspard Noé ont également monté les prestigieuses marches rouges, tout comme le président de cette 75e édition, Vincent Lindon.

Après avoir remporté la Palme d'Or en 2018 pour le film Une affaire de famille, le réalisateur Hirokazu Kore-Eda signe son grand retour en France avec ce long-métrage qui s'attaque à un sujet clivant en Asie, celui des baby boxes : des boites à bébé qui permettent d'abandonner un enfant de manière totalement anonyme. Un phénomène qui serait malheureusement en plein essor en Corée du Sud depuis le durcissement des lois d'adoption.

Le pitch de ce film tourné en Corée du Sud ? "Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d'un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé."

En 2020, le réalisateur japonais confiait comment il avait rencontré les acteurs du film : "J'ai d'abord rencontré Song Kang-ho au Festival du film international de Busan et Kang Dong-won lorsqu'il travaillait à Tokyo. J'ai gardé le contact avec ces deux acteurs à Tokyo, Seoul, Busan et Cannes. Au départ, on s'encourageait simplement, mais à force de discuter on en est arrivé naturellement à parler faire un film ensemble. J'ai travaillé avec Bae Doona en 2009 et je me suis dit : 'j'espère qu'on pourra retravailler ensemble, cette fois avec un personnage humain (elle jouait une poupée gonflable dans Air Doll, NDLR)', et ce rêve s'est réalisé plus de 10 ans après."

La sortie au cinéma de Broker - Les Bonnes Etoiles est prévue pour le 7 décembre 2022.