Leïla Bekhti : Look garçonne pour le défilé L'Oréal, Yseult sublime en transparence

Tout le monde attendait ce défilé, l'un des plus importants de la Fashion Week de Paris cette semaine... et L'Oréal n'a pas déçu ! La marque française, qui avait organisé ce dimanche 2 octobre son défilé en plein coeur de la capitale (à l'école militaire située dans le 7e arrondissement) avait en effet demandé à l'ensemble de ses égéries de défiler en même temps que les mannequins.

Une merveilleuse initiative qui a permis de voir la magnifique Leila Bekhti marcher au milieu des top-models, souriante dans son smoking gris et ses escarpins à petits talons. La jeune femme, maman de trois enfants avec son compagnon Tahar Rahim, est ambassadrice de la marque depuis près de dix ans désormais et a illuminé le défilé. Il faut dire qu'elle y était bien accompagnée !

La chanteuse Yseult, en effet, y a fait le show dans une robe blanche en dentelle qui lui allait parfaitement bien et mettait en valeur ses formes et sa silhouette que l'on voit malheureusement encore trop peu sur les catwalks. Véritable mélange des genres, ce défilé a également permis d'admirer la belle actrice Andie McDowell, qui, à 64 ans, a montré qu'elle avait encore des jambes magnifiques dans une robe ouverte presque jusqu'à la taille.

Petit détail original, l'actrice a décidé d'arrêter les teintures depuis quelques temps et vit aujourd'hui avec une crinière de cheveux poivre et sel qui lui donne un air unique. Plus jeunes, les actrices Aja Naomi King et Katherine Langford, respectivement vues dans la série How to get away with Murder et 13 reasons why, ont également brillé.

Au milieu de mannequins prestigieux comme Cindy Bruna ou Coco Rocha, se sont ensuite succédées l'actrice britannique Gemma Chan, puis l'incroyable ex-Desperate Housewife Eva Longoria, elle aussi égérie L'Oréal depuis de nombreuses années. Arrivée à Paris vendredi dernier, celle-ci a vécu un week-end un peu fou, puisqu'elle a d'abord assisté au show de sa meilleure amie Victoria Beckham , avant d'enchaîner les défilés et de finir finalement sur le podium elle-même !

Et les hommes ont également été dignement représentés : le très sexy Nikolaj Coster-Waldau, qui incarnait le cruel Jaime de la série Game of Thrones, a défilé avec les autres dans une combinaison grise. Régulièrement mannequin, celui-ci représente L'Oréal depuis plusieurs mois. Baptiste Giabiconi, bien plus habitué à ce genre d'événements, s'est présenté torse nu, pour le plus grand plaisir du public présent.

Tout ce beau monde s'est ensuite retrouvé pour une after-party lors de laquelle Dadju et l'acteur Damien Bonnard les ont rejoint. Celui-ci a notamment pu retrouver Leila Bekhti avec qui il avait joué dans Les Intranquilles, sorti l'an dernier et qui leur avait valu à tous les deux une nomination aux César.