Aja Naomi King enceinte : après deux fausses couches, elle va devenir maman !

Grâce aux réseaux sociaux, Aja Naomi King et de nombreuses autres célébrités communiquent directement avec leurs fans. L'actrice annonce aux siens une heureuse nouvelle : elle est enceinte de son premier enfant et va bientôt devenir maman, un miracle après deux fausses couches surmontées dans la plus stricte intimité...

Aja Naomi King compte plus d'un million d'abonnés Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo, la montrant de profil. Vêtue d'un top court et d'un jogging, l'ex-star de la série How to get away with murder et du film Birth Of A Nation a ainsi montré son ventre volumineux. Elle écrit en légende : "Je n'arrive pas à commencer à exprimer la plénitude de notre joie d'accueillir un bébé dans notre famille. Je veux aussi exprimer que cette belle expérience ne s'est pas déroulée sans accro. C'est mon beau petit bébé arc-en-ciel."

"J'ai été profondément touchée par les femmes qui ont ouvertement raconté leurs fausses couches. Elles m'ont apporté du réconfort en m'informant que je n'étais pas seule à un moment incroyablement douloureux, ajoute @ajanaomi_king. Elles m'ont permis de comprendre que c'était commun, horrible mais quand même commun. J'ai fait deux fausses couches et il m'est encore absurde d'essayer d'expliquer ce que j'ai ressenti, parce que je n'aurai jamais les mots pour ça. D'abord, je n'étais pas sûre de partager mon expérience parce que beaucoup de personnes en ont vécu des biens pires que les miennes, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas traiter la douleur comme un sport olympique, comme une compétition où seules les personnes qui ont vécu le pire ont le droit d'en parler. Qu'importe la grandeur que ça a dans vos têtes, la douleur reste la douleur et une perte reste une perte, qu'importe le degré. Et une fois qu'elle vous a touché, elle reste avec vous pour toujours."