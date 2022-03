Yseult : Maquillage flashy, décolleté XXL et lingerie apparente pour la clôture de Séries Mania

Membre du jury du festival Séries Mania 2022 aux côtés de de la productrice ukrainienne Julia Sinkevych (présidente), du réalisateur et écrivain Marc Dugain, de l'acteur Christian Berkel, de l'actrice Shira Haas et de l'écrivain, scénariste et réalisateur Berkun Oya, la chanteuse Yseult a fait forte impression lors de la cérémonie de clôture organisée le 25 mars 2022 à Lille.

Pour l'occasion, la chanteuse avait choisi un audacieux maquillage smoky bleu flashy associé à une coiffure laquée wavy. Côté look, elle avait opté pour une combinaison large blanche laissant apparaitre son soutien-gorge en dentelle noire.

Au terme de cette 12e édition du festival, qui s'est tenue du 18 au 25 mars, le Grand Prix de la Compétition Internationale 2022 a été remis à la série Le Monde de demain, créée par Katell Quillévéré, Hélier Cisterne, Vincent Poymiro et David Elkaïm. Novatrice, cette série retrace les parcours des rappeurs Kool Shen et JoeyStarr, avant la création du groupe NTM et traite également de l'émergence du mouvement hip-hop en France.