Isabelle Nanty à l'honneur à Séries Mania, avec Eye Haidara et Suzanne Lindon

La comédienneIsabelle Nanty était présente au festival Series Mania 2022, tout comme Suzanne Lindon, venue pour y défendre la série En thérapie. L'équipe de la série était réunie pour l'occasion.

En effet, le festival lillois dédié aux séries a mis à l'honneur Isabelle Nanty à travers un masterclass qui aura notamment rappelé ses rôles dans Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Les visiteurs où encore Les Tuches. Isabelle Nanty portait une robe rouge pour le photocall de l'évènement. La célèbre blonde a également eu un mot pour son travail sur Munch, la série de TF1 dans laquelle elle interprète une avocate. "Ça me fait beaucoup de bien de jouer Munch parce qu'elle a des courages que je n'ai pas. Elle est irrévérencieuse, elle est au bord de la loi, alors que moi, je n'ai jamais pris le métro sans ticket" a expliqué la comédienne pour La voix du Nord. Sur grand écran, Isabelle Nanty est actuellement au casting du film de Michèle Laroque, Alors on danse.

Suzanne Lindon était, quant à elle, accompagnée de l'équipe d'En thérapie. La saison 1 de cette dernière, sortie en 2021 sur Arte suit le parcours d'un psychiatre et de ses patients au lendemain des attentats de 13 novembre 2015 à Paris. La série est une adaptation d'un programme israélien appelé BeTipul. L'équipe de la deuxième saison était présente au festival. On a ainsi pu voir Suzanne Lindon, Eye Haidara, Yuksek, Hagai Levi, Eric Toledano, Clémence Madeleine-Perdrillat, Fréderic Pierrot, Aliocha Delmotte, Emmanuel Finkiel, Olivier Nakache et Bruno Patino devant l'objectif des photographes. La saison 2 arrivera sur les écrans le 7 avril.

Le festival a également mis à l'honneur d'autres projets ou oeuvres emblématiques. A commencer par la série culte L'hôpital et ses fantômes du danois Lars Von Trier sortie en 1994 et diffusée pour les visiteurs en version restaurée. L'écrivain de Best Seller Michel Bussi était quant à lui invité pour une séance de dédicace.