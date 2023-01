Isabelle Nanty, sa fille Tallulah qu'elle a choisi d'adopter seule : cette unique photo de leur beau duo

En 2004, Isabelle Nanty adoptait Tallulah en Chine. Un jour inoubliable pour l'actrice du film Tatie Danielle qui est toujours restée très protectrice avec sa fille. Pour preuve, la seule photographie où mère et fille apparaissent sur tapis rouge date de 2012 lors de l'avant-première du film Blanche Neige. Alors âgée de 10 ans, la fillette était adorable et semblait un peu timide face aux flashs des photographes. Rassurante, la comédienne câlinait tendrement sa fille, blottie dans ses bras.

Devenir mère a toujours été un rêve pour Isabelle Nanty qui avait appris sa stérilité à 30 ans. Interviewée par Gala en 2018, l'actrice avait d'ailleurs confié la raison médicale qui faisait qu'elle n'aurait jamais pu être mère de manière naturelle. "Parce que je suis une enfant Distilbène [un médicament qui a provoqué des anomalies génitales, NDLR]. Je réunis d'ailleurs tous les 'dys' : dyslexique, dysprasique, dyscalculique... !" avait-elle expliqué. Eprouvant un amour inconditionnel pour sa fille qu'elle qualifiait de "géniale", elle avait révélé à quel point leur rencontre avait été un moment magique. "J'ai choisi d'adopter seule. Quand j'ai rencontré ma fille, elle avait dix-huit mois. Elle aussi m'a adoptée," avait-elle confié avec tendresse.

Une intelligence phénoménale

"Tallulah est une des personnes les plus charismatiques que j'ai rencontrées. Elle possède une intelligence phénoménale et ne fait rien comme les autres. Je me dis parfois : 'C'est comment d'être la mère de Frida Kahlo ou de Louise Michel, d'une héroïne ?'" ajoutait la comédienne face aux journalistes de Paris Match en 2016, totalement fan de sa fille.

Déjà âgée de 20 ans, Tallulah a déjà fait une apparition dans le dernier épisode de la troisième saison de la série Munch (TF1). Isabelle Nanty avait d'ailleurs reconnu que le métier d'actrice lui "irait bien". Malgré tout, elle reconnaissait que son métier pouvait parfois être un peu compliqué pour sa fille. "Je pense que pour un enfant d'acteur, c'est délicat de devoir partager son parent d'une part et de voir sa mère dans des costumes ridicules d'autre part, comme lorsque je joue Gladys dans Les Profs, avec ses énormes nichons... Pour elle, ce doit être parfois gênant" révélait l'actrice à TV Magazine en 2016. Qui sait, peut-être verra-t-on bientôt Tallulah sur grand écran ?