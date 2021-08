Isabelle Nanty maman : qui est Tallulah, sa fille qu'elle a choisi d'adopter seule ?

A bientôt 60 ans, Isabelle Nanty est une maman comblée avec sa fille Tallulah. Née en Chine en 2002, cette dernière n'avait pas 2 ans lorsqu'elle a été adoptée par l'actrice française. Depuis, la star des films Tatie Danielle, Les Visiteurs ou encore Les Tuche ne cache pas sa fierté d'avoir "une fille géniale", qui pourrait bien marcher dans ses pas, devant une caméra.

"A trente ans, j'ai appris que je ne pourrais jamais avoir d'enfants, Isabelle Nanty avait-elle expliqué lors d'une interview accordée à Gala en 2018. Parce que je suis une enfant Distilbène [un médicament qui a provoqué des anomalies génitales, NDLR]. Je réunis d'ailleurs tous les 'dys' : dyslexique, dysprasique, dyscalculique... ! J'ai choisi d'adopter seule. Quand j'ai rencontré ma fille, elle avait dix-huit mois. Elle aussi m'a adoptée." Pour autant, pas toujours évident d'avoir une maman actrice de comédies !

"Je pense que pour un enfant d'acteur, c'est délicat de devoir partager son parent d'une part et de voir sa mère dans des costumes ridicules d'autre part, comme lorsque je joue Gladys dans Les Profs, avec ses énormes nichons... Pour elle, ce doit être parfois gênant", Isabelle Nanty avait-elle ajouté. En 2016 déjà, à TV Magazine, la comédienne nommée à trois reprises aux César avait confié que sa fille "ne regarde rien" de ce qu'elle fait. "J'ai compris que c'était étrange pour elle de me voir rire, pleurer, avoir des problèmes sur grand écran. Ça ne l'amuse pas et je respecte cela."

Elle possède une intelligence phénoménale

Bien qu'elle ait grandi en se tenant à distance des films de sa populaire maman, Tallulah (19 ans) a déjà une première expérience sur un plateau de tournage. En 2020, elle a fait une apparition non loin de sa mère, dans le dernier épisode de la troisième saison de la série Munch (TF1). Isabelle Nanty avait alors expliqué à Télé Magazine que ce métier d'actrice lui "irait bien".

Quoi qu'elle fasse de sa vie, Tallulah peut compter sur le soutien inconditionnel de sa mère. A Paris Match en 2016, Isabelle Nanty avait confié sa "chance inouïe d'avoir une fille géniale" : "Tallulah est une des personnes les plus charismatiques que j'ai rencontrées. Elle possède une intelligence phénoménale et ne fait rien comme les autres. Je me dis parfois : 'C'est comment d'être la mère de Frida Kahlo ou de Louise Michel, d'une héroïne ?'" Rien que ça !