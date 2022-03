Michèle Laroque canon en combinaison en cuir avec Thierry Lhermitte et Isabelle Nanty

La belle Michèle Laroque était tout sourire ce lundi 14 mars à la première de son nouveau film Alors on danse qui s'est déroulée à l'UGC Ciné Cité de Bercy. En compagnie de ses acolytes du film, la comédienne a fait forte impression dans sa combi de cuir...

Michèle Laroque n'est pas la dernière lorsqu'il s'agit de jouer la femme fatale. Alors qu'elle avait déjà gratifié le public niçois de ses talents de danseuses en février dernier, la femme de François Baroin n'était pas moins élégante ce lundi dans sa combinaison en cuir et sa paire de talons.

L'ancienne humoriste de 61 ans était accompagnée du cast du film à savoir, Jeanne Balibar, Thierry Lhermitte,Isabelle Nanty, Antoine Duléry et Alysson Paradis. Seul Patrick Timsit manquait à l'appel. La troupe d'acteur s'est montrée particulièrement joviale pour l'occasion, tous apparaissant souriants et rieurs. Thierry Lhermitte s'est même laissé aller à quelques pas de danse comme à Lausanne au début du mois.

Le long-métrage Alors on danse est une adaptation du film britannique Finding Your Feet de Richard Loncraine qui narre l'histoire de Sandra (Michèle Laroque), une femme partant se réfugier chez sa soeur Danie (Isabelle Nanty) après avoir découvert les infidélités de son mari. A l'opposé l'une de l'autre, les deux soeurs se retrouvent autour de leur passion commune : la danse. Avec Lucien (Thierry Lhermitte) et Roberto (Patrick Timsit), des amis de sa soeur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquait à sa vie.

Michèle Laroque avait marqué le dernier festival de l'Alpes d'huez par son absence alors qu'elle devait en être la présidente, pour des raisons liées à la Covid-19, puis avait poursuivi une grande tournée nationale pour son film qui en ces temps difficiles cherchera à rassembler et fédérer autour du thème de la danse. Le film sera en salle dans toute la France ce mercredi 16 mars.