Michèle Laroque : Lookée en combinaison en cuir, elle donne tout face à son public

"Oui on peut le dire : on fait danser la France entière", constate Michèle Laroque sur Instagram ! L'actrice et réalisatrice mène une tournée d'avant-premières pour son nouveau film, Alors on danse. Elle a encore fait étalage de ses talents de danseuse samedi soir à Nice.

Alors on danse sortira en salles le 16 mars prochain ! L'héroïne et réalisatrice du film Michèle Laroque célèbre cette sortie imminente en enchaînant les projections. Sa tournée a commencé lundi 14 février 2022, jour de la Saint-Valentin, à Tours. Elle l'a poursuivie ce samedi 19 février à Nice. Michèle Laroque et son partenaire Sofiane Chalal, champion du monde de hip-hop à l'affiche du film, ont retrouvé et fait danser une poignée de chanceux téléspectateurs au cinéma Pathé Gare du Sud.

"Incroyable énergie à Nice ! (Je joue à domicile) #alorsondanselefilm. Jeudi dans le Nord... samedi dans le Sud. Oui on peut le dire : on fait danser la France entière. C'était mon rêve. La réalité dépasse la fiction. On est heureux !!!!", a écrit Michèle Laroque sur Instagram, en légende d'une vidéo souvenir de l'événement. Très à l'aise en combinaison en cuir et souliers léopard à talons, la comédienne de 61 ans a révélé son sens du rythme !