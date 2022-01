Michèle Laroque positive au Covid : absente de l'Alpe d'Huez, elle assure sa présidence "en télétravail" !

Pas moins d'une dizaine de films sont en compétition dont La Revanche des Crevettes Pailletées, Irréductible ou encore Maison de retraite. Quant à Michèle Laroque, non contente de juger les oeuvres des autres, elle est aussi attendue par les spectateurs mais hors compétition. La compagne de François Baroin doit présenter son nouveau film comme réalisatrice (et actrice) intitulé Alors on danse. Il s'agit de son troisième long-métrage derrière la caméra et, côté casting, elle a pu compter sur la participation d'Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte, Armelle ou encore Patrick Timsit. Il est attendu dans les salles obscures en mars prochain mais la date est sujette à modification.

"Il y a eu un rendez-vous manqué en 2021, mais comme le rire est plus fort que tout, rien ne peut l'arrêter, pas même une épidémie ! En 2022 le Festival revient plus fort et plus puissant que jamais. Je suis très honorée, très heureuse et très fière d'être la Présidente du Jury", déclarait Michèle Laroque a l'annonce de sa prise de poste.