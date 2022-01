Michèle Laroque amoureuse de François Baroin : comment gère-t-elle leur relation ?

En 2008, on apprend que Michèle Laroque, maman divorcée d'une fille, Oriane, fréquente François Baroin et ils apparaissent plus amoureux que jamais dans les tribunes de Roland-Garros un an plus tard. Tout brille pour la comédienne qui fait sensation à cette époque-là dans la comédie Enfin veuve. Son histoire d'amour avec le politique François Baroin, divorcé de la journaliste et présentatrice Valérie Broquisse et père de trois enfants est observée dans les médias, ils posent ensemble avec plaisir lors de soirées mais cela s'arrête là.

Après un épisode où ses opérations fiscales aux Etats-Unis, aucunement illégales, sont pointées du doigt par le Carnard Enchaîné en 2010, alors que son bien-aimé François Baroin est ministre du Budget, Michèle Laroque explique dans une interview dans C à vous la même année pourquoi elle parle avec parcimonie de son couple dans les médias : "J'ai toujours fait attention à ce que je disais, pour mes proches, ma fille, mes parents, pour ne pas les mettre dans une situation délicate. Ce n'est parce que mon compagnon est ministre que cela va changer (...) Ma vie privée n'est pas un spectacle. Je suis très généreuse sur scène ou dans mes films et, effectivement, pas en ce qui concerne ma vie privée. Je crois qu'il y a assez de gens qui veulent parler de la leur, pour qu'on respecte la mienne." L'actrice acceptera néanmoins de partager son sentiment sur le monde politique qu'elle a découvert : "Je ne suis pas une femme politique. (...) Il aurait été agriculteur, ça aurait été aussi intéressant (...) C'est un milieu très violent, cela m'a beaucoup déstabilisée."

Un discours qui va être son leitmotiv. Dans Femme actuelle en 2017, l'héroïne de Comme t'y es belle ! confie : "J'ai dit un jour que je n'aborderais plus le sujet de notre couple, cela m'a fait tellement de bien que je m'y tiens." Quelques mois plus tôt, c'est avec le même état d'esprit qu'elle répond à Gala : "Il est vrai qu'on se montre rarement ensemble... Je suis ravie de brouiller les pistes, cela signifie que notre style de vie fonctionne bien. Pour répondre à votre question, oui, nous sommes toujours ensemble et tout va bien."

Photographiés ensemble lors des obsèques de Jacques Chirac en 2019, Michèle Laroque (61 ans) et François Baroin (56 ans) continuent de profiter de la vie avec discrétion. L'emploi du temps de l'homme politique s'est récemment allégé puisqu'il a passé le flambeau du poste de président de l'Association des maires de France à David Lisnard, maire de Cannes, au mois de novembre dernier. Il veut "profiter de la vie et de sa liberté, très loin des réseaux sociaux et des chaînes d'information", avait écrit Le Figaro. Et accompagné de ses enfants et de sa douce et rayonnante Michèle Laroque.