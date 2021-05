Michèle Laroque révèle pourquoi sa fille Oriane a eu "besoin de s'éloigner" d'elle

Invitée dans l'émission 50' Inside le 29 mai 2021, Michèle Laroque a évoqué la relation fusionnelle qu'elle entretient avec sa fille Oriane (née le 12 juillet 1995, fruit de son amour avec le metteur en scène Dominique Deschamps). Maman poule, l'actrice de 60 ans concède avoir peut-être trop étouffé sa fille durant sa jeunesse.

"La pauvre... Enfin je dis 'la pauvre'... Je l'aime tellement. Peut-être un peu trop ! Je l'ai emmenée partout. C'était ma complice, elle était dans les émissions, dans les fêtes... partout !" Inséparables, mère et fille ont enchainé les apparitions ensemble et l'ancienne acolyte de Pierre Palmade a même fait travailler sa fille dans le film Brillantissime en 2018 alors qu'elle était tout juste âgée de 22 ans. La même année, elles ont également interprété la bande originale du film La vie au ras du sol.

Malgré tout, cette grande proximité a apparemment fait naître quelques tensions entre mère et fille. Ainsi, Oriane aurait ressenti le besoin de prendre ses distances et de voler de ses propres ailes loin de sa maman. Michèle explique : "Peut-être qu'à un moment donné, elle a eu besoin d'être elle-même et de ne pas être que ma complice. Mais ça y est, ça je l'ai bien compris, d'ailleurs elle est partie deux ans à New York faire de la production. Voilà elle avait besoin de s'éloigner."

Suite à cette séparation, Michèle et Oriane seront bientôt réunies dans le second long-métrage réalisé par l'actrice Chacun chez soi en salles le 2 juin 2021 puisque elles seront toutes deux présentes en tant qu'actrices dans ce film. "Je suis vraiment sa fan, je suis très admirative" ajoute la compagne de François Baroin, précisant néanmoins qu'Oriane était plus attirée par "l'écriture et la réalisation".