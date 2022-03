Thierry Lhermitte en roue libre pour la promotion de son film : Michèle Laroque amusée par la scène

Thierry Lhermitte, 69 ans, avait été vu Festival de l'Alpes d'huez en janvier dernier alors que Michèle Laroque qui devait être présidente du jury a été contrainte de renoncer pour cause de Covid.

Le film Alors on danse est une adaptation du film britannique Finding Your Feet de Richard Loncraine et raconte l'histoire de Sandra (Michèle Laroque) qui part se réfugier chez sa soeur Danie (Isabelle Nanty) après avoir découvert les infidélités de son mari. A l'opposé l'une de l'autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune : la danse. Avec Lucien (Thierry Lhermitte) et Roberto (Patrick Timsit), des amis de sa soeur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquait à sa vie.

Le film sortira en salle le 16 mars prochain.