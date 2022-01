Fashion Week : JoeyStarr, Tonya Kinzinger et Candice Pascal festifs pour le défilé On Aura Tout Vu

Grâce au défilé On Aura Tout Vu, JoeyStarr s'est accordé un petit moment de répit de ses différents projets. Le rappeur poursuit activement la promotion du film Suprêmes, consacré au groupe NTM et uniquement nommé dans la catégorie du Meilleur espoir masculin (pour l'acteur Sandor Funtek, qui interprète Kool Shen) aux César 2022.

JoeyStarr (de son vrai nom Didier Morville) a également lancé un magazine, baptisé Five Starr et dédié à sa passion pour la cuisine. Il l'a évoqué en détails dans une interview accordée à Sud Radio, expliquant être "un vrai gourmand" : "Il y a très peu de choses que j'aime pas (...) J'ai pas tout mangé non plus mais, en tout cas, il n'y a pas grand chose qui me rebute. Par exemple, les couilles je les goûte crues pour voir quel goût ça a. Par exemple, j'ai goûté un petit bout du cordon ombilical de mon premier fils [Matisse, né en 2005 de son histoire avec Leïla Dixmier, NDLR] pour voir quel goût ça avait. C'est très caoutchouteux, ça a rien de passionnant. Si c'est pas assaisonné c'est pas passionnant."