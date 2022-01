Tina Kunakey se la joue yéti chic : emmitouflée, elle brave le froid pour la Fashion Week de Paris

Comme Tina Kunakey, l'actrice Laverne Cox (révélée par la série Orange Is The New Black), la créatrice de mode Amina Muaddi et les influenceuses Didi Stone et Fiona Zanetti ont assisté au défilé Alexandre Vauthier. Il s'agissait du premier show en deux ans pour le couturier, qui s'était dispensé de présentation physique à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions. Lors de son précédent défilé en janvier 2020, Alexandre Vauthier avait pu compter sur la présence notable de Monica Bellucci.

La Fashion Week parisienne a commencé le 18 janvier avec un calendrier consacré aux collections masculines. La Haute Couture a pris le relais ce lundi 24 janvier 2022. Cette folle semaine de la mode prendra fin jeudi 27 janvier.