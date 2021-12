JoeyStarr a goûté... le cordon ombilical de son fils, il raconte l'expérience !

Il faut se lever de bonne heure pour effrayer JoeyStarr. Le bouillonnant artiste aujourd'hui âgé de 54 ans a fait une confession surprenante sur sa curiosité gastronomique. En effet, il n'a pas hésité à goûter le cordon ombilical de son fils, lors de sa naissance. Après cela, il est prêt pour l'épreuve de dégustation de Koh-Lanta...

Ce lundi 20 décembre 2021, JoeyStarr était invité de Sud Radio pour faire la promotion de son nouveau magazine culinaire, Five Starr. Il a confié être du genre curieux. "J'aime tout, je suis un vrai gourmand. Il y a très peu de choses que j'aime pas (...) J'ai pas tout mangé non plus mais, en tout cas, il n'y a pas grand chose qui me rebute. Par exemple, les couilles je les goûte crues pour voir quel goût ça a", a-t-il d'abord expliqué.

Et l'ancien membre de NTM de poursuivre avec une révélation pour le moins surprenante : "Par exemple, j'ai goûté un petit bout du cordon ombilical de mon premier fils [Matisse, né en 2005 de son histoire avec Leïla Dixmier, NDLR] pour voir quel goût ça avait. C'est très caoutchouteux, ça a rien de passionnant. Si c'est pas assaisonné c'est pas passionnant." Pas très convaincu, il n'a visiblement pas renouvelé l'expérience à la naissance de ses autres fils Khalil (né en 2007) et Marcello (né en 2015).

Si de plus en plus de personnalités se sont confiées sur le fait de manger le placenta après la naissance de bébé - qui serait riche en minéraux et vitamines -, rares sont celles qui ont testé le cordon ombilical ! Une nouvelle mode à venir ?