JoeyStarr, papa au coeur tendre avec Matisse : mots touchants à son fils de 16 ans

JoeyStarr a gardé d'excellents rapports avec la mère de Matisse, son ex-compagne Leïla Dixmier (ou Leïla Sy). Il lui a également souhaité un joyeux anniversaire le 30 juin dernier. "Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la reine mère @lalasy1. Pourvoyeuse d'image de qualité. Je t'aime et j'en ai pour toute une vie des cadeaux que tu m'as fait", écrivait-il JoeyStarr pour décrire une photo d'eux deux. Par les "cadeaux" qu'elle lui a faits, JoeyStarr fait allusion à leurs deux enfants, Matisse et Khalil, nés les 7 septembre 2005 et 5 octobre 2007.

L'aîné de l'ex-couple est aujourd'hui footballeur au centre de formation de l'AJ Auxerre. Ses parents JoeyStarr et Leïla Sy se sont rencontrés en 2004, l'année précédent sa naissance. Le héros de la série Le Remplaçant (diffusée sur TF1) a retrouvé l'amour après leur rupture. Il a aussi accueilli un troisième enfant, un troisième garçon prénommé Marcello, né en 2015 de sa relation avec Irène Rizzoli.

Concernant la vie amoureuse de JoeyStarr, son ex-compagne Béatrice Dalle a récemment réveillé le souvenir de leur relation ténébreuse. "Dès que je l'ai vu, dans un clip, Authentique ça s'appelait, je savais qu'il était pour moi. Mais pas pour moi genre une nuit. Je suis allée le chercher chez lui, a-t-elle raconté dans le podcast À Voix Nue, sur France Culture. J'avais même prévenu son amoureuse, je lui ai dit : 'Ce n'est pas la peine, ça sert à rien'. Ce n'était pas de la méchanceté de prendre un mec pris. Ce n'est pas ma came d'aller chercher des mecs qui sont accompagnés, qui ont des femmes. Je trouve ça naze. Mais lui, je savais qu'il était pour moi. Et lui aussi. Donc autant prévenir nos conjoints respectifs. On ne pourra pas se battre contre ça."