JoeyStarr : "Mon père n'a jamais vu ses petits-enfants"

En pleine promotion pour le film Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit, mais aussi de Suprêmes, le biopic d'Audrey Estrougo consacré à NTM, JoeyStarr est revenu sur sa relation difficile avec son père. Lors d'un entretien au Monde publié lundi 12 juillet 2021, le papa de Matisse, Khalil et Marcello (15, 13 et 6 ans) est revenu sur cette relation compliquée, qui est mise en évidence dans le film.

Tantôt rappeur, tantôt acteur, tantôt écrivain, l'artiste de 53 ans, qui se décrit comme un "saltimbanque" répond du tac au tac, lorsqu'on lui demande de s'épancher sur son passé familial. "Je devrais dire un truc larmoyant, alors que c'est pas du tout ça. Mon père, je n'ai plus de relations avec lui. Il n'a jamais vu ses petits-enfants (...). Alors, quand toi [le journaliste, NDLR] tu me parles de mon père, j'ai envie de te gifler en fait, te gifler ou te jeter dans la piscine", a répliqué l'ancien compagnon de Béatrice Dalle, avant de passer à autre chose.

Il faut dire que cet artiste, qui a su se faire une place de choix dans l'univers du divertissement, passant du rap au cinéma et au théâtre, de la Seine-Saint-Denis à Paris, a grandi dans un foyer brisé par la violence. Maltraité par son paternel et arraché à sa mère à 5 ans, JoeyStarr a fini à la rue très jeune avant de connaître la gloire grâce à la musique. "Faut bien comprendre qu'au départ, on fait de la performance. On vient du graffiti, de la danse et de la version rock'n'roll de tout ça. On en fait pas de la musique pour la vendre mais pour la jouer", explique-t-il.