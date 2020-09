JoeyStarr, fier, rappelle que son fils joue dans un club de foot emblématique

JoeyStarr est un fervent supporter du PSG et un habitué des tribunes VIP du Parc des Princes. Une passion pour le ballon rond que le rappeur et acteur de 52 ans partage avec ses fils, notamment l'aîné.

Matisse Morville a fêté ses 15 ans lundi 7 septembre 2020, un jour très spécial que JoeyStarr n'a pas manqué de célébrer à sa façon sur Instagram. Pour se faire, celui qui s'est récemment accroché avec Booba sur les réseaux sociaux a publié un message accompagné de deux photos. La première montre Matisse très jeune et en vacances avec sa maman, Leïla Dixmier. Tous deux profitent d'un magnifique coucher du soleil. La deuxième image est bien plus récente, montrant Matisse sous les couleurs de l'AJ Auxerre, entouré de ses coéquipiers. "Ce matin en me réveillant, j'ai miaulé comme une petite chatte... Bon anniversaire mon fils, ma fierté, mon amour", a commenté JoeyStarr en légende.