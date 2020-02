JoeyStarr : Papa admiratif devant son fils Marcello, malade mais studieux

Marcello est le troisième enfant de JoeyStarr (de son vrai nom Didier Morville). Le héros de la comédie Elephant Man (dont il partageait l'affiche avec Béatrice Dalle) est également papa de deux autres garçons, Khalil et Matisse, nés de sa précédente relation avec Leïla Dixmier.

Proche de ses enfants, JoeyStarr n'a malheureusement pas la même relation avec ses parents. Dans le documentaire JoeyStarr, grandeur nature diffusé en décembre 2019 sur France Ô, il révélait que son père l'avait "quasiment enlevé" à sa mère. Il a renoué le contact avec sa mère une fois adulte, mais déplorait leurs rapports à jamais dégradés : "Malheureusement, on ne se réinvente pas sur ce genre de rapports. Et donc, malheureusement, ça ne pèse pas très lourd aujourd'hui. La notion parentale ne veut rien dire, et c'est encore le cas avec ma mère aujourd'hui. Quand elle me parle, elle me fait chier. On est dans l'approximation, et l'approximation à ce niveau-là, moi, ça me casse les couilles."