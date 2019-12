JoeyStarr "enlevé" à sa mère : Coups, larmes... terrible drame familial

Lundi 16 décembre 2019, France Ô diffusait le documentaire JoeyStarr, grandeur nature. Le rappeur, récemment reparti en tournée avec NTM, s'y est confié comme rarement. Face caméra, il a raconté comment il s'est retrouvé séparé de sa mère pendant de longues années. De terribles confidences.

Mon père allait sur le parking pour la rouer de coups

"Mon père m'a quasiment enlevé à ma mère, et surtout, pour avoir la paix, m'a dit qu'elle était morte", commence le rappeur de 52 ans, qui décrit son enfance comme "chaotique". JoeyStarr raconte alors comment il avait des nouvelles de sa mère. "Ma mère, tous les 27 octobre, date de mon anniversaire, venait sur le parking avec un cadeau pour trouver quelqu'un pour me le filer et que je sente qu'il se passe quelque chose. Et mon père à chaque fois qu'il avait vent de ça... Il allait sur le parking la rouer de coups au vu et au su de tout de le monde", explique-t-il.

Ce stratagème durera jusqu'à ses "quatre ou cinq ans", avant que sa mère ne disparaisse complètement de sa vie. JoeyStarr la retrouvera des années plus tard, grâce au rap. Alors que sa carrière décolle, le rappeur est averti d'une présence inhabituelle dans la salle. "Un jour, je suis dans les loges, et un gars vient me voir en me disant : 'Il y a une grande dame qui pleure devant et qui dit que c'est ta mère'. Je dis 'ouais ouais, c'est bon', et je vais jouer. Et là, je tombe sur cette grande dame qui est effondrée, et je la reconnais tout de suite", raconte-t-il.

Malgré leurs retrouvailles, JoeyStarr explique que les relations avec sa mère ne sont toujours pas vraiment idéales : "Malheureusement, on ne se réinvente pas sur ce genre de rapports. Et donc, malheureusement, ça ne pèse pas très lourd aujourd'hui. La notion parentale ne veut rien dire, et c'est encore le cas avec ma mère aujourd'hui. Quand elle me parle, elle me fait chier. On est dans l'approximation, et l'approximation à ce niveau-là, moi, ça me casse les couilles."

Papa de trois fils, Matisse (né le 7 septembre 2005), Khalil (né le 5 octobre 2007) et Marcello (né en janvier 2015) JoeyStarr partage heureusement de très bonnes relations avec chacun d'entre eux.