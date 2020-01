Béatrice Dalle annule deux représentations pour "raisons familiales"

Difficile de dire quel membre de sa famille requiert actuellement toute son attention. Bien qu'elle ait renoué avec ses parents, Béatrice Dalle entretient des relations compliquées avec eux depuis qu'elle a essayé de les empoisonner et elle n'a pas d'enfant, n'ayant jamais ressenti le besoin d'être mère. "Je n'ai pas l'instinct maternel et je n'ai ressenti aucune horloge biologique à la trentaine, comme on le dit souvent, racontait-elle dans les colonnes de Télérama. Un enfant, vous le prenez à perpète, et moi je ne peux être responsable que de moi. Je n'aurais pas su l'assumer." Peut-être éclaircira-t-elle le mystère lors d'une prochaine représentation...