Béatrice Dalle : Son coup de foudre pour JoeyStarr, "J'avais même prévenu son amoureuse"

La romance de Béatrice Dalle et Joey Starr a duré dix ans. Même après leur rupture, les deux comédiens sont restés proches. Ils ont même collaboré en partageant l'affiche de la pièce de théâtre Elephant Man, aux Folies Bergère en octobre 2019.

"J'ai accepté ce projet parce j'avais envie de jouer avec la dame", avait déclaré JoeyStarr (de son vrai nom Didier Morville) à l'époque aux Inrockuptibles. Béatrice Dalle, elle, avait ajouté : "Je vois l'intérêt que cette réunion suscite. C'est surréaliste. On ne sait même pas si c'est la pièce qui intéresse. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse le plus beau spectacle du monde. Honnêtement, niveau tic et tac, est-ce qu'on peut faire mieux ? En face de Didier, il faut quelqu'un qu'on voie ! Didier, il monte sur scène, tu ne vois plus personne. Tous les deux, ça le fait. Jouer une histoire d'amour avec quelqu'un que tu aimes tellement, ça doit être très émouvant. Déjà, quand on faisait les photos pour l'affiche, je pleurais."

Tous les deux ont été marqués par leur relation. "Il n'y a pas une heure, une minute au cours des dix ans qu'on passés ensemble où, ça a été quotidien, avait résumé Béatrice, toujours aux Inrocks. Nous, c'était vraiment les amants pressés de se voir. Ça n'a été que ça. Une quête d'absolu, d'infini, à chaque instant."

Même fiancée à Paul Bichet-Galaud, Béatrice Dalle garde de forts sentiments pour son ex-amant devenu ami : "Je l'aime ! On n'est pas un couple, mais ce n'est pas mon ami. C'est ma famille, si ce n'est plus. Il est tout."