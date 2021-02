Béatrice Dalle et JoeyStarr en deuil : les ex pleurent la mort de Richard Aujard

La mort de Richard Aujard a également affecté l'acteur et ancien footballeur Eric Cantona, qui a adressé un hommage à son ami disparu. "RIP my friend Richard Aujard. Mes amis amis je les comptais sur les doigts d'une main de Django Reinhart et je viens d'en perdre un", a commenté @ericcantona sur Instagram, sur une photo d'eux deux en noir et blanc.

Les deux hommes avaient collaboré sur les deux films de Richard Aujard, Question d'Honneur et le documentaire Only The Strong Will Survive.