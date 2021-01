Béatrice Dalle, souvenir douloureux d'une scène de sexe : "C'était horrible"

Avant de jouer Betty dans 37°2 le matin, Béatrice Dalle n'était personne, si ce n'est une jeune femme habitant dans un squat. Dominique Besnehard, le célèbre agent de stars, lui a ouvert en grand les portes du cinéma en la sollicitant pour intégrer le casting du film de Jean-Jacques Beineix. Elle avait 20 ans.

A l'occasion de la diffusion de 37°2 le matin ce lundi 4 janvier 2021 sur France 5, Béatrice Dalle partage des anecdotes de tournage avec Le Parisien. Au cours de cet entretien, on apprend que l'actrice de 56 ans a très mal vécu une scène du film en particulier, celle d'ouverture du film, qu'elle partage avec Jean-Hugues Anglade, alias Zorg. Béatrice Dalle n'avait pas été prévenue que leur ébat amoureux serait filmé en présence de plusieurs personnes. "C'était horrible. On ne m'avait pas prévenue que toute l'équipe serait sur le plateau. Il fallait faire des gros plans, alors on devait refaire des prises chacun de son côté, Jean-Hugues et moi", se remémore-t-elle auprès du Parisien.

Cette scène, la maman de Béatrice Dalle l'a découverte aux côtés de sa fille lors de la première projection du film sorti en 1986. Le malaise ne pouvait pas être plus grand. "A la première projection du film, ma mère était derrière moi : je viens d'une famille religieuse, catholique, alors je me suis fondue sous le siège", raconte l'actrice. Mais Béatrice Dalle assume tout dans 37°2 le matin : "Mais je suis fière du film : il n'y a pas de scène gratuite."

Avec ce premier film particulièrement marqué, Béatrice Dalle a acquis une nouvelle notoriété mais aussi de l'argent. Peu. L'actrice révèle n'avoir touché que 80 000 francs, un cachet dérisoire. Qu'importe, cet argent a été suffisant pour quitter son squat et prendre son envol : "J'ai acheté un appartement. La banque m'a fait crédit : plus t'en as, plus on te donne. Et puis, j'ai reçu plein de propositions. Je venais d'une famille sans argent : le cinéma marchait pour moi, alors j'ai continué." Et elle a bien fait !