Joeystarr attaque violemment Kool Shen (NTM) : "Il est trou du cul !"

Entre Kool Shen et JoeyStarr, c'est une relation presque fraternelle. À chaque fois qu'on pourrait croire le duo de NTM au plus mal, les deux rappeurs finissent par se rabibocher et même par sceller leur amitié en tournée-évènement. Leur relation de "vieux couple" n'en finit pas de faire des victimes. Cette fois, JoeyStarr est peut-être allé un peu loin en qualifiant son confrère historique de "trou du cul".

Invité de l'émission The Call sur YouTube, le 10 juin 2021, à l'aube de la sortie du film Suprêmes qui retrace la carrière de NTM, Joeystarr n'a pas fait dans la dentelle. "J'ai appris il y a deux semaines que Kool Shen m'avait bloqué sur son téléphone depuis trois mois", déplore-t-il, sans en dire plus sur les origines de leur brouille. "Il est trou du cul, il est trou du cul ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà quoi !", martèle le rappeur.

Une histoire de "gonzesse" dans le couple NTM ?

Il n'a jamais voulu faire la gonzesse mais pourtant il se comporte comme une gonzesse", déplore-t-il. Le Jaguar refuse même de répondre lorsqu'on l'interroge sur une éventuelle promotion du film Suprêmes avec Lorsque l'interview propose un coup de téléphone pour mettre les choses à plat, JoeyStarr en remet une couche. "Quoi ? Je vais faire quoi ?", déplore-t-il. Le Jaguar refuse même de répondre lorsqu'on l'interroge sur une éventuelle promotion du film Suprêmes avec la présence de Kool Shen . On le sent déjà, les interviews des rappeurs se feront séparément...

JoeyStarr et Kool Shen sont-ils capables de fausser une de leurs disputes pour muscler la promo de leur film ? En tous cas, cette brouille leur ressemble bien. "On n'est pas potes à traîner ensemble. On a des entourages et des choix de vie différents. Moi-même, je ne sais pas trop expliquer pourquoi, c'est comme ça. On a deux caractères un peu difficiles. La phrase de Joey, c'est : 'On est un couple, mais personne n'a voulu faire la meuf.' Il y a de ça", reconnaissait déjà Kool Shen en 2016, dans les colonnes de Closer.

La théorie - un poil sexiste - de JoeyStarr selon laquelle personne ne voudrait faire "la gonzesse" dans leur "couple" avait déjà été exposée et analysée. "Ça, c'est sa meilleure phrase. On a un peu des égos surdimensionnés", détaillait Kool Shen dans Salut les Terriens la même année.

Pour l'heure, la date de sortie du film Suprêmes a été reportée au 24 novembre 2021, pandémie oblige. Réalisé par Audrey Estrougo, il sera présenté en séance de minuit au festival de Cannes. On y retrouvera les acteurs prometteurs Théo Christine (JoeyStarr) et Sandor Funtek (Kool Shen).